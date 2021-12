“Me siento ofendida”, el tenso cruce entre 2 diputadas por la salud y la Dictadura

En la última sesión del año de la Cámara de Diputados, donde se aprobó por unanimidad el Presupuesto Provincial 2022, hubo un fuerte debate y cruce entre la periodista Mónica Juárez y la enfermera oranense Ramona Riquelme luego que esta última realizara llamativas declaraciones en relación al último golpe militar.

Desde su banca, la legisladora del norte provincial expresó su sorpresa y malestar al expresar que aún durante el gobierno de facto, una de las épocas más oscuras de la historia de nuestro país, nunca tuvo que atravesar las vicisitudes actuales, entre ellas, la falta de medicamentos o que una pared caiga sobre un niño por falta de mantenimiento.

Sus dichos no cayeron bien en la comunicadora Mónica Juárez, quien rápidamente pidió la palabra para cuestionar sus dichos. “No puedo concebir que en la Casa de la de Democracia, nosotros, en la cámara de Diputados se puedan hacer manifestaciones revindicando a la dictadura la verdad que es una incoherencia tremenda”, dijo.

En el mismo tono, Juárez manifestó sentirse ofendida por lo manifestado por su par. “Los que estamos acá se supone que estamos a favor de la democracia, no se puede en esta banca revindicar a la Dictadura, me parece una falta de respeto para todos y ojalá que la persona que acaba de decirlo revindique la democracia”.

“Me siento totalmente ofendida, y no puedo entender que en este recinto se pueda revindicar a la Dictadura”

Aludida por Juárez, la legisladora oranense aseguró que sus dichos no son una ofensa, sino un retrato de la realidad. “Hace mucho tiempo que trabajo en el hospital y ni siquiera en el gobierno de facto me faltaban los elementos básicos para trabajar, yo creo que eso no es una ofensa que diga porque lo he vivido”.

Y para finalizar, envió un fuerte mensaje a Juárez, a quien acusó de no interpretar el mensaje. “Señora diputada está totalmente muy equivocada, la próxima vez capte el mensaje”, concluyó.