“Duele mucho”: la emocionante carta que Lionel Messi le dedicó al Kun Agüero tras retirarse del fútbol

Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar”, con esas palabras, Sergio Kun Agüero anunció públicamente su decisión de abandonar la práctica profesional producto del problema cardíaco que sufrió durante un duelo contra el Alavés.

El mundo del fútbol no tardó en brindarle su apoyo. El más esperado fue de su gran amigo y ex compañero en la selección argentina Lionel Messi. “Prácticamente toda una carrera juntos, Kun… Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos fuera de la cancha”, comenzó.

Con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra… Y la verdad que ahora duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metés a todo”, expresó el 10. Ambos se conocieron en las juveniles de la Albiceleste y desde ese entonces formaron un dúo inseparable.

Para cerrar, afirmó: “Todo lo mejor en esta nueva etapa!!! Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la Selección!!!”.