"Todas las mujeres quieren salir con médicos y mejor si son tatuados": increíble pedido a un padre

Un hombre recibió un insólito pedido de parte de la madre de una compañera de su hija y decidió viralizarlo por Twitter. La mujer le envió un extenso mensaje donde le pedía cambiar la foto de perfil “para evitar problemas con los esposos de las demás mamis”.

Ambos comparten el famoso grupo de chat de “mamis y papis del colegio” y, sin identificarse, ella decidió enviarle un mensaje por privado para explicarle los motivos por los cuales la foto de perfil que portaba @RuBenitez2 en la aplicación no era la adecuada.

El pedido comenzaba así: “Hola buenas tardes. Soy la mamá de la compañera de su hija, estaba viendo la foto de los contactos de los papis del grupo y me di cuenta que usted es doctor y pues creo que no venimos a presumir nuestros trabajos, por eso creo que no es correcto que tenga esa foto de perfil.”

“Creo que llama mucho la atención. Aparte usted está tatuado y todas las mujeres quieren andar con médicos, y si está tatuado le da un plus”, continuó la mujer que expresaba por qué el hombre debía cambiar la foto de perfil de su WhatsApp.

Al final del mensaje, la mujer le sugirió que pusiera “otra foto que sea menos provocativa” para evitar conflictos con el resto de los integrantes del grupo, específicamente “las mamis”.

Ante estos, muchos usuarios empezaron a pedirle que compartiera la foto “polémica” para comprobar si efectivamente era real. Al momento, con más de 102 mil me gustas y más de 7 mil retuits, el hombre no reveló su identidad. /TN