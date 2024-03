Terrorífico: a un colectivero, en la noche, le toca timbre un fantasma

En el video, subido a la cuenta @claudiocostilla62, el hombre relató: “Ustedes pueden creer que acaban de tocar el timbre de vuelta tres veces, no hay nadie. Son las 5.34. Quisiera grabar el momento, pero no está pasando. Se me pone la piel de gallina”.

“Desde el celular yo veo a alguien, pero miro el espejo y nada.Voy a hacer la última si me toca el timbre voy a parar como si fuese un pasajero y que se baje”, añadió el colectivero al referirse a este “pasajero fantasma”.

La publicación contó con más de dos millones de visualizaciones, más de 100 mil likes y cientos de comentarios referidos a este hecho “paranormal”.

“¿Soy la única que ve una persona?”, “En el fondo se ve una sombra blanca, en los asientos del fondo a la izquierda”, “A la primera que me pasa me bajo del bondi y me voy caminando”, "yo dejo el bondi tirado", fueron algunos de los comentarios.