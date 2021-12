Investigan el incendio de una vivienda en Tartagal

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, investiga el incendio de una vivienda el pasado domingo en el barrio Tomás Ryan de Tartagal.

La propietaria del lugar fue citada a declarar en la Fiscalía, trámite que cumplimentará durante la mañana.

De acuerdo a lo informado por la fiscal Martínez, la mujer denunció el mismo domingo que sospechaba que su expareja habría provocado el incendio y solicitó consigna policial, medida que fue aprobada por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género.

Al tomar intervención la Fiscalía, se solicitó a Bomberos y la División de Criminalística de Policía de la Provincia que realicen peritaje de la vivienda para determinar si el fuego ígneo fue provocado o se trató de un accidente. Además, Martínez solicitó la búsqueda de la expareja de la mujer, con resultado negativo hasta el momento.

En tanto la mujer, llamada Jésica dijo por La Cruda NN que teme por su vida mientras su ex pareja esté libre "Mis hijos que están mal y preocupados. Estuve con consigna policial hasta ayer a las 6 y ahora me vine al Juzgado a ver cómo sigue esto. Él sigue libre y yo no pude dormir anoche porque me agarró miedo de que vaya a mi casa y me haga algo porque yo estoy sola con mis hijos".