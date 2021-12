Salta Basket comienza su sueño en el Super 8

Los infernales competirán en el Súper 8. Salta Basket volvió a participar luego de terminar primero en su zona durante la primera etapa de la fase regular. Debutarán en el torneo mañana a partir de las 21 al enfrentar al lobo platense en el pintoresco estadio de la Bombonerita de Boca Juniors.

Salta llega al Super 8 luego de ganar seis de sus últimas siete presentaciones buscando escribir un nuevo logro en la corta historia del club. Además de la participación del equipo salteño también forman parte del Super 8: Deportivo Viedma, Estudiantes Concordia, Zárate Basket, Independiente de Oliva, Central de Ceres y San Isidro.

El ganador del torneo disputara un encuentro con el ganador de la Liga Argentina para ser parte de la próxima edición de la Liga Sudamericana.

Estos serán los cruces de cuartos de final

Jueves 15

- Independiente de Oliva vs Estudiantes Concordia

- San Isidro vs Deportivo Viedma

- Central de Ceres vs Zárate Basket

- 21 hs (Estadio de Boca) Salta Basket vs Gimnasia La Plata