“No hay explicación de por qué Juntos por el Cambio no acompañaría el Presupuesto”

La Cámara de Diputados de la Nación lleva adelante lo que se espera será una maratónica sesión en la que se apruebe o no el Presupuesto Nacional 2022 enviado por el Ejecutivo a cargo del presidente Alberto Fernández. Los rumores apuntan a que la oposición podría votar en contra, sin embargo, Emiliano Estrada, adelantó que no habría razón alguna para que así ocurra.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Rebeca Aldunate y Federico Storniolo, el legislador por Salta que conforma la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, resaltó que el Presupuesto prevé casi duplicar los subsidios al transporte por la provincia, lo que evitar una suba desproporcionada en el boleto de colectivos y 1800 millones de pesos más para la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Además, detalló que prevé entre otras obras para las rutas 68, 40 y 51; la planta de residuos en Salta Capital; el hospital modular en Orán; la autopista Embarcación - Orán. “Hay una cantidad enorme de obras que están para Salta en este Presupuesto 2022”, aseguró.

En este sentido, consideró que hay muy pocos argumentos para que los legisladores, fundamentalmente los de Salta, para no aprobarlo. “No hay explicación de porqué no se acompañaría. Yo creo que la sociedad tiene que comenzar a ponerse firme en eso, se es oposición pero se es oposición constructiva, porque estamos en Argentina con muchísimos problemas, no podemos dejar a un Poder Ejecutivo sin presupuesto”, manifestó.

Asimismo, contó que ayer junto al diputado Carlos Zapata, de Juntos por el Cambio, presentaron una nota conjunta pidiendo la incorporación de obras importantes para la provincia. “Lo hemos logrado. Con lo cual quiero entender que el diputado va a votar a favor, porque hemos podido avanzar en las cosas que queríamos para Salta y lo hemos logrado trabajando juntos”, afirmó.

Finalmente, aseguró que el Presupuesto va hacia un ordenamiento de la economía y propulsa una baja en la inflación. “Cuando se mira el presupuesto en profundidad ve que hay claramente una política fiscal que va en línea con poder reducir la inflación, porque sabemos que es el principal problema que tiene la gente y que es la batalla que venimos dando los argentinos hace 30 años”, concluyó.