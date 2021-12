Salteño cambia donaciones para un comedor, por tatuajes: “El tattoo me salvó la vida”

Pablo Salta, como se lo conoce en la cultura urbana, realizará tatuajes a cambio de juguetes, canastas navideñas o ropa para niños. El emprendedor destacó en sus redes sociales (@pablo_salta_tattoo), que lo recaudado será donado al merendero El Buen Samaritano, de Villa Floresta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Salta (@pablo_salta_tattoo)

En una entrevista a InformateSalta comentó que desde “hace bastante tiempo, desde que estoy yo en el centro trato de ayudar. El tattoo me salvó la vida a mi, vivo de esto, tengo mis cosas, entonces porque no llevar esto un poco más allá y ayudar con lo que me gusta hacer. Agradecer de paso lo que me cambió a mí como persona”.

Hay que destacar que solo se realizarán tatuajes pequeños, lineales y de color negro. Las personas interesadas, deberán llevar su donación a 25 de Mayo 11 entre las 12:30 y las 22:00 del jueves 23.