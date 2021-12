En Salta, aseguran que “no se puede negar el sueldo al trabajador que no se vacune”

Así lo manifestó el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, tras la polémica que generó el planteo del presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, quien propuso que "el empleador no debería pagarle el sueldo a un trabajador que no quiere vacunarse”.

“En Salta no tenemos el problema de gente que no se quiera vacunar, hay algunas excepciones pero la gran mayoría se vacunó, no hay una postura antivacunas. La medida de exigencia debe ser enérgica pero no compulsiva”, dijo Herrera a InformateSalta.

Desde la Cámara de Salta sostienen que “a quien no se quiere vacunar no se le puede negar el sueldo. En otros países estaban planteando lo mismo. Son medidas que apuntan a que la gente se vacune por el bien de todos, el vacunarse no es únicamente para proteger a la persona que se vacuna sino para todos. En Salta estoy convencido que no tenemos ese problema”.

Por su parte, representante del Sindicato de Comercio, Ángel Ortiz, adelantó que pedirán explicaciones. “Hoy va a realizarse una reunión técnica de asesoría de la Federación para analizar el planteo. Queremos conocer los motivos de éstas declaraciones, entendemos que puede ser una expresión personal de algún miembro de la Cámara, pero queremos saber si es una posición oficial de alguna de las Cámaras”, sostuvo.

Ortiz aseguró que por el momento “lo tomamos como la declaración de un miembro integrante de la Cámara. Se está pidiendo una aclaración al organismo que representa ésta persona”.

Respecto al avance de la vacunación de los trabajadores del sector, Ortiz dijo que es muy alto el porcentaje. “No tenemos casos testimoniales de empleados de comercio que no se quieran vacunar. Hemos logrado vacunar a casi todos los planteles en casi todas las empresas. Casi la totalidad de trabajadores de supermercados y de centros comerciales están vacunados hasta con segunda dosis”.