¿La tecnología nos puede ayudar a ganar más dinero en los juegos de azar y loterías?

Aunque no lo parezca, existen todo tipo de herramientas que buscan ayudar a conseguir mejores resultados, tanto en juegos como en loterías de casinos en línea.

Por ende, en el presente artículo se hablará y dará a conocer sobre estas inteligencias y que tan fiables son para los usuarios.

La inteligencia artificial intenta adivinar el número ganador de la lotería



Debido a los avances tecnológicos, es posible disponer de herramientas como lo son el IA, que puede ser implementado en todo proceso para que sea más automatizado. Tanto así, que ha llegado la inteligencia artificial en la lotería, lo que busca obtener mejores posibilidades de obtener el número ganador.



Desde hace tiempo se han ido creando diferentes IA que ayudan a agilizar ciertos trabajos y acciones específicas. Hasta tal punto, que se ha buscado hallar la manera que también puedan predecir cuales serían, por ejemplo, los resultados de Mega Millions u otras loterías similares.



Aunque, este tipo de inteligencias aún están en prueba, y las que se consiguen no llegan a asegurar una verdadera posibilidad de conseguir esos números ganadores, mas que todo por la dificultad de este proceso. Por lo que, se considera mejor seguir con el método convencional para participar en una lotería tanto en línea o normal.

Una IA logró ganar una fortuna en el póker



Después de muchos intentos para buscar que las IA tengan la delantera en este tipo de juegos, se pudo llegar a conseguir que una inteligencia artificial en el póker pudiera obtener casi el 100% de las victorias, con alrededor de 120.000 partidas victoriosas.



Esta IA fue desarrollada por los investigadores de las universidades Alberta y Praga, que trataban de lograr que las IA tuvieran más posibilidades de ganar frente a los usuarios en el derivado de póker conocido como 'heads-up no-limit hold’em'. Variación que hasta los momentos se consideró la versión de póker más difícil para ganar con alguna IA.

Para poder demostrar la capacidad de actividad que poseía la IA para ganar, se utilizó en el torneo del Rivers Casino de Pittsburg, donde participaron los jugadores con más experiencia y victorias conseguidas hasta el momento. Y con esto se pudo probar que esta inteligencia artificial si tiene la capacidad de conseguir mejores resultados. En este caso, logró un 97% de victorias.

La inteligencia artificial también puede disminuir la probabilidad de ganar



Desde hace tiempo se crean muchos tipos de inteligencias artificiales para los juegos de azar online, como lo son el algoritmo usado en las tragamonedas, que permite al juego proporcionar completa aleatoriedad.

La aleatoriedad de estos juegos se consigue a través de los generadores de números aleatorios (RNG), que se produjeron específicamente para esta labor.

Gracias a este algoritmo, es posible hacer que el juego en línea sea más confiable al poseer una aleatoriedad completa. La cual se va actualizando y cambiando en función de las necesidades, dificultad y nuevas tecnologías complementarias que vayan saliendo.

Pero este tipo de algoritmos no son recomendados para buscar que proporcionen las combinaciones o números ganadores, ya que no tienen esa capacidad. Y en general, muchas de estas inteligencias pueden tener fallos y no ser por completo seguras, por ende es importante conocer bien lo que desea utilizar a la hora de jugar.