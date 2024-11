¿Se puede vivir trabajando de los videojuegos? Conocé al salteño que lo hace

En la actualidad, acompañado de la evolución tecnológica, muchas personas suelen desempeñarse en el ámbito laboral de los videojuegos, ya sea elaborándolos o jugándolos.

En este contexto, InformateSalta se comunicó con Nicolás Burgos, un salteño desarrollador de videojuegos, quien dijo que "estudié programación en Tucumán y saber que podía hacer videojuegos significó una locura para mí". El joven se encuentra viviendo en Noruega y fue premiado a nivel nacional por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina.

Luego de desarrollar un juego de realidad virtual llamado Oda, pasó por diferentes estudios de creación de videojuegos y con 27 años tomó la decisión de comenzar a trabajar en remoto desde Noruega. Todavía está esperando conseguir un trabajo relacionado en el país nórdico.

Asimismo, dijo que en Argentina no se está muy lejos de la capacidad que hay en Noruega. "Lo que es el talento argentino es lo que más se destaca y no estamos tan disparejos en nivel de desarrollo aunque acá me puedo capacitar más".

"La empresa en la que trabajo somos 20 personas y, si bien el proyecto actual termina a fin de año, creemos poder participar en varios nuevos", destacó Nicolás.

Por último, les dejó un mensaje a aquellos que quieran sumarse a estudiar y prepararse: "No tienen que perder la disciplina. Que se animen porque es una industria buena. Es sentarse en la compu a programar, aprender y diseñar un videojuego".