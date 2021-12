Empleados de Atento indignados por la "ausencia" de la canasta navideña

Dentro de las costumbres de fin de año que mantienen algunas empresas se encuentra la de entregar a sus empleados la clásica canasta navideña. Del mismo modo, son muchos los empleados que esperan este gesto, que va más allá de recibir budines o turrones por ser el recordatorio de que vivimos una época especial y que se termina un año compartido laboralmente.

Puede ser más o menos generosa, lo cierto es que las empresas también debieron apelar a recortes y austeridad. Sin embargo, el caso de los empleados de Atento trascendió las oficinas del call center y se instaló como polémica en las redes.

Sucede que la empresa en lugar de obsequiar a sus empleados las clásicas canastas, les dieron una gift card de $750. A partir de esto, surgieron publicaciones en contra del obsequio y señalando que la empresa recibió ayuda del Gobierno Nacional para pagar los salarios.

"Quiero escrachar a Atento que se nos mata de risa. No nos dieron un bono, no nos dieron caja navideña, nos dieron una gift card de $750", se lamentó uno de los trabajadores.

"Laburamos toda la pandemia desde la casa, si no hubiéramos estado nosotros, Atento ni siquiera está en pie hoy. Sumado a las computadoras que no se usan y ahorran en luz, los Repro que pago el gobierno, y ellos no pagaron", agregó el trabajador así como relata QPS.