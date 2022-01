El IPS cubrirá el 100% de la cirugía de Barbie para salvar su visión

La joven salteña que padece queratocono, una enfermedad ocular que afecta la estructura de la córnea, había iniciado una campaña solidaria en redes sociales para reunir los $840.000 que sale la operación que necesita.

“Una amiga mía de hace años que necesita urgente la ayuda de todos para poder operarse de los ojos. Barbi tiene queratocono, una deformación en la retina que avanza muy rápido, y de no operarse puede quedar ciega y después necesitará un transplante. La operación sale $840.000 ($420.000 cada ojo) y no incluye descartables, anestesia ni absolutamente más que la cirugía”, contó Laura Miranda, una de las amigas que lanzó la campaña.

El IPS cubría solo $240.000, pero en las últimas horas dio a conocer que se haría cargo del 100% de la cirugía. La joven dialogó con InformateSalta y en medio de muchas emociones aclaró que el Instituto Provincial de Salud le cubrirá el 100% de la cirugía y el 80% del equipo médico.

La intervención médica se realizaría en Salta Capital y el profesional a cargo sería el Dr. Arroyo, junto a un equipo de especialistas. “Me vine (al IPS) apenas me entere, todavía no lo vi al cirujano, no arregle fecha de cirugía ni prequirúrgico”, comentó Bárbara quien aseguró estar, “super contenta por la repercusión que tuvo todo esto”.

La joven agradeció la solidaridad de las personas y aunque aún debe hablar con el médico para asegurarse que el presupuesto no sufrió modificaciones, ya se siente mucho más cerca de la operación.