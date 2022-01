Novak Djokovic, deportado de Australia: los mejores memes

Novak Djokovic permaneció más de seis horas varado en el Aeropuerto de Melbourne antes de que finalmente se le quitara la visa y lo echaran de Australia. Y las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para burlarse del serbio.



El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, fue finalmente deportado tras permanecer varado más de seis horas en el Aeropuerto de Melbourne por un problema con la visa.



Djokovic, quien no se vacunó contra el coronavirus, esperaba entrar a Australia para jugar el primer Grand Slam del año (desde el 17 de enero) con una exención médica que le otorgaron los organizadores del Abierto australiano. Sin embargo, Nole no pudo pasar el control migratorio y permaneció incomunicado. Finalmente las autoridades decidieron su deportación.



A continuación, los mejores memes que explotaron en las redes sociales:

Djokovic, al intentar ser detenido en el aeropuerto de Melbourne. pic.twitter.com/BKnNsVo0ED — Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) January 5, 2022

-Roger, ¿te has enterado lo de Djokovic?

-¿El qué?

-Que Nole han dejado entrar a Australia.

-🤣🤣🤣

-🤣🤣🤣 pic.twitter.com/LjAfDQtLnV — Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) January 5, 2022

Imágenes exclusivas del piloto que ha llevado a Djokovic a Australia con el Visado equivocado. pic.twitter.com/90xYNqGhY6 — Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) January 5, 2022

Lo único que me decepciona es que a Djokovic no lo echaron de Australia como reza la bandera de dicho país pic.twitter.com/hfjLrLp0DR — Fefo (@unciertofede) January 5, 2022

#ArgentinaSupportsDjokovic cómo no vas a apoyar al Djokovic de boquita? pic.twitter.com/RVlUOemMRf — iari (@Iara61738) January 5, 2022

Visa cancelada a Djokovic y de regreso a casa . Foto , fotaza de @SpheraSports pic.twitter.com/6C39Nb4HE7 — Vero Rodríguez (@verockstar) January 5, 2022