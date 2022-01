Transportes escolares: “Obviamente que van a subir, pero no sabemos qué porcentaje”

Desde la Asociación de Transportes Escolares adelantaron que habrá un aumento, pero que por ahora no saben de cuanto será, el porcentaje se conocerá en febrero, muchos padres ya piensan en cómo se organizarán durante el año lectivo 2022.

La presidente del organismo, Nilda Bini, fue entrevistada por InformateSalta, durante el diálogo la representante de los transportistas escolares comentó que: “Todos los años normales aumentamos entre un 20% y un 30%. Hasta el 2019 aumentábamos eso, pero estos años son atípicos, la inflación fue muy alta”.

Bini continuó: “En el 2020 no se trabajó nada, éramos en ese momento 82 licencias que hacíamos el traslado de los escolares comunes, y en el año 2021 renovamos solo 62. En ese transcurso perdimos 20. Ahora no sabemos porque eso está recién a fines de febrero, y por el lado de precio tampoco sabemos porque recién se van a hacer los estudios de costo. Obviamente que van a subir, no sabemos qué porcentaje va a subir”.

De forma muy prudente no dijo ninguna estimación del aumento, pero si dijo que, “lo único que sé es que cargaba el tanque con $8.000 y ahora necesito más de 12.000. Ese tanque me sirve una semana, subió toda una barbaridad. Siempre vamos a adaptarnos a la situación del medio”.

Una de las variables que puede modificar los precios es la cantidad de usuarios que van a tener, esto depende de la presencialidad en las aulas y lo que pueda llegar a resolver el Ministerio de Educación.