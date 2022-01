No era para testeo: Hinchas de Juventud hicieron fila toda la noche por una entrada

Esta noche Juventud Antoniana se enfrenta a Unión del Norte de Tucumán en el estadio Martearena, en el marco de Pandemia el aforo es para 1000 socios hinchas, en tal sentido desde el día jueves a las 18 horas se fueron juntando en las puertas del estadio Fray Honorato Pistoia para poder ser uno de los que adquieran las 800 entradas que se venderán.

"Vinimos a las 6.:0 de la mañana", señaló Matías, uno de los hinchas que esperaba en la fila quien agregó que vivía la previa del partido "con mucha ansiedad, yo estoy viviendo en Buenos Aires así que no tengo la suerte de verlo domingo a domingo", señaló a FM Aries.

"Todo para venir a ver a juventud. Desde las 4 de la mañana estoy acá. Esto es estar en las malas, acompañar a un equipo de verdad. Hoy ganamos 3 a 0". dijo Lucas, otro fanático a la emisora radial, mientras de fondo se escuchaban los bombos, los tambores y las trompetas que le ponían un toque musical a la espera.

Mientras la policía custodiaba la entrega de los tickets, el ánimo "santo" desbordaba la espera. "Estamos desde las 2.30 de la mañana", aseguraba otro fanático, en este caso con Canal 9 Multivisión donde contó cómo pasó la noche: "La pasamos charlando, haciendo amigos, somos todos antonianos, trajimos reposeras que las guardamos en el auto".

Un testimonio más también indicaba que pasó la noche en los alrededores de Lerma y San Luis, solo para poder ver al club de sus amores. "Desde las 21 estoy aquí, traje reposeras, comida, todo; nos desvelamos con un amigo pero ya tenemos las entradas y nos vamos contentos", declaraba feliz no sin olvidarse de dar su pronóstico alentador para el partido: victoria de Juventud por 3 a 0.