Incendio del aserradero en Tartagal: "Tendremos de 2 a 5 días trabajando en el lugar"

Durante el mediodía del miércoles hubo tensión en Tartagal, en el barrio Toma Ryan donde un aserradero se incendió. Si bien las primeras versiones indicaban que el fuego inició por una quema de basura, desde Bomberos de la Policía dieron algunos detalles de lo sucedido.

"El tema de los aserraderos no es algo que se desconozca a nivel municipal porque nosotros año redondo trabajamos con ellos. Para nosotros es riesgoso trabajar exclusivamente para un aserrador, cuando tenemos que garantizar la seguridad para toda una sociedad", dijo Lorena Chávez, jefa de Bomberos de la provincia.

Insistió en la responsabilidad de los dueños para, "que mantengan limpio el lugar, y mantener eso no significa no tener la materia prima sino no tener el aserrín, no es un residuo común, es muy inflamable y para nosotros poder trabajar en el lugar significa tareas de extensión muy prolongadas".

Por su parte el dueño de uno de los aserraderos, Dionisio Gutiérrez se mostró agradecido por la ayuda de la sociedad y de bomberos. "A las 7 de la mañana vi que se estaba quemando el aserrín del vecino, también aserradero. Yo esperé que lo apagaran. Vine del centro y me recosté. A la 1.30 me habla un amigo y me dice, se esta quemando tu aserradero. Me levanto a ver y el fuego estaba a la vuelta del aserradero".

Dionisio relató que las llamas quemaban yuyos y todo lo que había a su paso. "Con el agua que teníamos en casa íbamos aplacando un poco el fuego. El viento se venía para el aserradero, aplacaba un poco pero con balde no se puede, hasta que vinieron los bomberos y camiones cisterna que proveían a los camiones", manifestó agregando que las pérdidas fueron varias pero que podrá salir adelante.

En cuanto a seguridad en el lugar al ser consultado por la periodista de VideoTar aseguró que el negocio no da tantas ganancias para trabajar en ese sentido: "Es lo que uno tiene, no tenemos grandes ganancias para decir esto lo aseguro de esta manera, cierro todo esto. Uno trabaja con las máquinas precarias que tiene, el personal no es lo más práctico, herramientas obsoletas, pero uno da trabajo".