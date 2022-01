Un baile popular en Cerrillos terminó con golpes, piñas y patadas, ¡hay video!

Nuevamente por las redes sociales se han viralizado las imágenes de una impresionante batalla campal entre unas personas que, al salir de un baile popular, se trenzaron a golpes de puños, piñas y patadas dejando a algunos de los involucrados tirados sobre el piso.

El medio Nuestra Gente Producciones compartió este video que fue filmado durante el fin de semana en la localidad de Cerrillos, a la salida de un local bailable muy popular de esa localidad, donde los protagonistas son en su mayoría jóvenes y adolescentes.

En las imágenes viralizadas se aprecia una hecatombe con todos los condimentos para que se transforme en una verdadera batalla campal de todos contra todos: vuelan los golpes de puño, hay gente tirada en el piso y quieta, otros se golpean hasta quedar tendidos en el pavimento e, incluso así, los siguen pateando.

En un momento de la filmación se ve que llegan efectivos de la policía que intentan frenar el descontrol, mantener una calma que no había e incluso demorar a algunos de los peleadores quienes no cesan en su conflictiva actitud de proseguir con la riña. Hasta el momento no han trascendido los motivos o razones que derivaron a esta bataola donde la violencia primó sin parangón.