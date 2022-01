Benedetto vuelve a Boca: "Se me dio el regreso al club que amo"

Darío Benedetto vuelve a Boca. El delantero ya tiene todo acordado con el Xeneize y el jueves estará en la Argentina para firmar su nuevo contrato con el club. En las últimas horas el Pipa rompió el silencio y reconoció públicamente su regreso.

“Dije que volvería a Boca de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo", manifestó esta mañana en diálogo con medios españoles, tras despedirse del Elche.

Benedetto explicó que vuelve a boca con la intensión de volver a sentirse importante y pelear cosas importantes por eso retoma al club de sus amores que tendrá un año con grandes competencias. "Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo", manifestó el Pipa.

Por último, Benedetto reconoció que ya el último fin de semana no jugó en el triunfo del Elche ante Villarreal porque ya estaba arreglado el regreso a Boca y no quería arriesgar al tener una molestia muscular. Antes de despedirse, el Pipa también prometió un regreso al Elche, "como jugador o como accionista", teniendo en cuenta que el delantero tiene un porcentaje menor del club español, del que es dueño su representante, Christian Bragarnik. Lo cierto es que se terminó la historia europea de Benedetto: La Bombonera lo espera.

Los números de Benedetto en Boca son brillantes ya que el atacante arribó al Xeneize en la mitad de 2016 desde América de México jugó 76 partidos (64 como titular y 12 como suplente) y convirtió 45 goles (un promedio de 0,59). Además, consiguió tres títulos: Campeonato 2016/17, Campeonato 2017/18 y Supercopa Argentina 2019).