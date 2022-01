La Provincia colaborará parcialmente con los municipios para el pago del bono

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión con los directivos del Foro de Intendentes, en la que se trató, entre otros temas, el pedido de ayuda realizado por los jefes comunales a la Provincia para el pago de un bono a sus trabajadores.

Al respecto, en diálogo con InformateSalta, el presidente del Foro, Daniel Moreno, detalló que por parte del Ejecutivo va a haber una colaboración hacia los municipios. “Nos sigue acompañando en la gestión. Nos va a ayudar con algo, no con el total. Esta ayuda va a ser importante como para que los municipios puedan pagar, lo que puedan, no es que cada uno va a pagar los 20 mil pesos. No va a ser un 100% pero algo va a ayudar”, dijo.

Durante en el encuentro, conversaron también sobre las complicaciones que traerá este año la falta del Presupuesto Nacional 2022, proyecto que fue rechazado por el Congreso. “Va a tener que ir a pedir obras por obras para que las saquen por resolución, o sea, va a ser más difícil todo, pero tenemos un gobernador que es bastante gestionador y eso es beneficia a todos los municipios, obviamente va a gestionar para toda la provincia”, expresó.

Además, en la ocasión el mandatario provincial aprovechó para conocer el estado financiero actual de los municipios y comenzó a pensar con los jefes comunales sobre el trabajo en las escuelas para el regreso a las clases.