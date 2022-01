Se robaron ollas de un comedor: “No vamos a poder brindar el servicio”

En la zona de Villa los Sauces esta ubicada la Vicaria Cristo Rey, dónde funciona un comedor al que asisten entre 150 y 180 personas por día. Este lugar fue víctima de un robo, los ladrones se llevaron cuatro ollas y un cucharon.

Voluntarias del lugar dialogaron con TodoSalta, y brindaron más información sobre lo que ocurrió. “Esta mañana nos damos con la noticia de que entraron a robar”, comentó una de ellas.

Los delincuentes ingresaron al lugar dañando una puerta, una vez adentro se llevaron un cucharon grande y cuatro ollas; de 100, 80, 50 y 10 litros. Elementos necesarios para la labor que prestan de forma desinteresada en el establecimiento, y sin el cual el comedor no podrá funcionar, según detallaron las mujeres.

Al lugar se acercan día a día muchas personas en situación de calle y ancianos, pero “con todo esto, no vamos a poder dar de comer”. No es la primera vez que son víctimas de un robo, y es que la inseguridad es moneda corriente en la zona, “últimamente el barrio se está volviendo inseguro, a las 15:00 no podés esperar el colectivo, lo que tengas en la mano te roban”, detallaron las mujeres muy preocupadas por la situación que deben afrontar.

“No vamos a poder brindar el servicio, hasta que se busque donde cocinar, queda suspendido el comedor y seguirá suspendido hasta que se consiga el material”, dijo una de las mujeres que luego agregó: “Siempre viene bien una mano, gracias a Dios la gente del barrio siempre colabora”, por esto solicitaron que toda persona interesada en ayudar se ponga en contacto con la Vicaria, ya sea a través de la página de Facebook o comunicándose con Gilda, una de las voluntarias, al número 3874130273. Todo aporte es bien recibido finalizaron.