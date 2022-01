Legisladores piden que se suspendan los corsos y eventos masivos en el Norte

Así lo expresó en InformateSalta la enfermera y diputada por Orán, Ramona Riquelme, ante la preocupante situación epidemiológica que atraviesa la provincia. El Concejo Deliberante de la localidad norteña convocó a una sesión extraordinaria para mañana, con el objetivo de suspender el inicio de los corsos.

“Mi postura frente a los corsos y a los eventos masivos como carpas, boliches, bailanta, es que no tienen que estar permitidos ahora porque estamos pasando una situación epidemiológica grave. La semana pasada falleció un joven de 28 años, todos los días mueren tres o cuatro personas por el COVID”, dijo la diputada.

Riquelme señaló que pretenden que en Orán y en la provincia no se propague más el virus en las multitudes de las carpas y los boliches. “No estamos diciendo que no se hagan nunca más sino que se postergue para otra temporada. Lamentablemente los recursos en la Capital son mucho mayores que en el Norte, nosotros carecemos de recursos humanos, de insumos, los que están trabajando en el hospital son monotributistas que no tienen la seguridad social que tiene un trabajador con obra social, con ART, nos faltan medicamentos”, dijo.

La legisladora y enfermera consideró que la habilitación de los eventos masivos y los corsos “es una falta de respeto a los trabajadores de la salud, nosotros somos los que lo enfrentamos con la vida, los que estamos al frente. Junto con el presidente del Consejo, Samuel Huerga, estamos trabajando para que se frenen los corsos"

"No se justifica que un grupo esté de fiesta y otro esté sufriendo”

En Orán, los corsos iniciarían el sábado 29. “Mañana vamos a tener una extraordinaria para pedir la suspensión de los corsos y se la vamos a mandar al COE. También presentamos un pedido de Informe al ministro hace un mes y no nos lo respondió. Queremos que nos informen sobre el recurso humano con el que cuenta el hospital y cómo van a trabajar con los corsos”, señaló.