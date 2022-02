Jorge López Mirau, ¿nuevo concejal?: “Hay que esperar a que se oficialice”

En las últimas elecciones legislativas, Jorge López Mirau estuvo quinto en la lista de Guillermo Kripper. Con la renuncia de la concejal Marianela Pérez, ocuparía la banca vacante. ¿Quién es?.

Jorge López Mirau pertenece al partido Identidad Salteña, podría ser el nuevo concejal que asumiría en lugar de Pérez, quien tomó la decisión de abandonar el cuerpo deliberativo tras el nombramiento en un cargo en el Ministerio de Desarrollo de la Provincia.

“Estamos esperando a que esto se oficialice. Esto se resolvería de acá a una semana más o menos. No me adelantaría, si bien se corre el comentario, no está oficializado”, dijo Mirau a InformateSalta.