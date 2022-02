¡Cuidado! Estafadores usaron a un corralón para embaucar a un vecino

Un vecino de barrio San Antonio, ubicado a un costado de la ruta 51 en la jurisdicción de Campo Quijano, fue estafado en su buena fe con 70 mil pesos cuando siguió paso a paso las indicaciones de un llamado telefónico que le ofrecía materiales de construcción con muy buenos precios.

Según confirmó la policía a El Tribuno, primero llamaron al vecino ofreciendo un 50% de descuento en materiales de construcción varios y luego involucraron al comercio haciendo el pedido del vecino y el envío de la mercadería.

Todo terminó cuando el camión del corralón llegó a la casa del damnificado. El vecino esperaba que le bajen los materiales que había comprado y los empleados del comercio esperaban que el cliente abone los materiales de construcción.

"Se dieron cuenta cuando el vecino mostró el depósito de dinero, y los empleados afirmaron que el comercio no recibía pagos con depósitos con cuentas CBU. Además el monto del pedido difería con el dinero depositado por el dinero en la cuenta de la estafa", contó el comisario mayor Ramiro Corimayo, jefe del Sector 82.

El vecino necesitaba los materiales para seguir construyendo su vivienda en la zona de la ruta nacional 51 entre El Encón y Villa Lola. Justo en esa zona existe un corralón de materiales. "Pareciera que hubo una inteligencia previa a la estafa. Tanto el vecino como el corralón cayeron inocentemente en la treta", mencionó el funcionario policial.

El vecino aportó datos al estafador cuando lo llamaron por teléfono celular. Con esos datos, el estafador llamó al corralón cercano al domicilio de la víctima y que realiza entregas a domicilio. Todo esto fue parte de la mecánica de la estafa. Utilizaron los datos del vecino, y el pedido de los materiales para luego solicitarlos al comercio.

La Policía advirtió sobre esta nueva modalidad de estafas telefónicas. "Quiero pedirle a la población de Rosario y de Campo Quijano que no caiga en este tipo de engaños, que no hagan transferencias, más teniendo en cuenta cuando se realizan llamadas de teléfonos celulares con características de Córdoba, o simplemente de características que no reconozcan", solicitó el funcionario policial a cargo de la investigación.