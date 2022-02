Luján será operada del tumor nasal la próxima semana

La historia de Luján, la niña de General Güemes que sufrió un accidente en la escuela tras el cual le descubrieron un tumor en su nariz, tiene un nuevo capítulo más. Y es que el lunes 7 de febrero, la pequeña finalmente entrará al quirófano por tercera vez.

En diálogo con InformateSalta, Claudia, su mamá, contó que esta mañana fue recibida por un secretario del Instituto Provincial de Salud (IPS), quien le confirmó que la obra social se hará cargo de los gastos de la intervención quirúrgica. Además, le solicitó unos estudios que ya estaban abonados para reintegrarle el dinero.

“Me sorprendió gratamente, me sacaron una piedrita de la mochila que todavía tengo, porque esto es para largo. Ayer también me llamó el ministro de Economía, el diputado Rallé, de la Federación de Bomberos Voluntarios. También estoy agradecida con lo que la gente me fue aportando en la cuenta, estoy muy agradecida”, dijo.

Este sentido, detalló que el próximo lunes a las 8 de la mañana internarán a la nena en la clínica privada Cigno donde será sometida nuevamente a una intervención quirúrgica. “Tuvo dos cirugías anteriormente y esta es una operación donde van a extraer gran cantidad de muestras por lo que me dijo el otorrino, para enviar a Buenos Aires. Eso es lo que me cuesta $27 mil”, expresó.

Asimismo, contó cómo se prepara Luján para la nueva operación. “Logré un poco engañarla en la primera cirugía, yo la acompaño hasta adentro del quirófano, espero que la anestesia haga efecto y cuando sale del quirófano ella está conmigo, ella pensaba que yo estaba en las operaciones. Ya en la segunda cirugía se dio cuenta, se puso un poco nerviosa y ahora está tranquila. Ella ahora no siente dolor, no tiene fiebre”, manifestó.

Finalmente, detalló que una vez que tenga el diagnóstico y resultado que llegará desde Buenos Aires, el oncólogo será el encargado de determinar cómo continuará con su tratamiento.