Luján tiene un tumor nasal y necesita ayuda urgente: ¡Sumate!

InformateSalta dialogó con Claudia, mamá de Luján, quien contó cuál es la situación de la niña. Luego de un golpe en la escuela, tuvo complicaciones en la nariz que se fueron agravando con el paso del tiempo. Ya tuvo dos intervenciones quirúrgicas y ahora necesita una nueva operación.

"Se golpeó la nariz con un borrador de pizarrón en la Escuela Nº 4.448 Miguel Lardies. Al principio le dolía, tratamos de conseguir turno en una clínica pero logramos conseguir turno con un otorrino después de dos semanas, nos dijo que había una pequeña fractura y nos derivó con un especialista", contó.

La mujer agregó que su hija "se accidentó el 7 de octubre pero desde la escuela no me informan nada, el 12 de octubre fui a hablar con la directora para comentarle y pedir que cubra el seguro escolar. Recién en ese momento intervinieron , hicieron una colecta en la escuela para juntar fondos.

"El seguro médico de la escuela es el IPS. Después de la primera cirugía no me quisieron dar más asistencia porque la operación costó $78 mil y me dijeron de mala manera que la cobertura del seguro es sólo por $32 mil, y que no podía pedir ningún remedio más".

El 28 de octubre tuvo la primera cirugía y en noviembre tuvo otra. Enviaron una muestra al patólogo y dio como resultado que era un tumor de células. Nos hicieron la derivación con el oncólogo pero al no conseguir turnos en el hospital Materno Infantil, para no perder más tiempo, decidimos ubicar al especialista por consultorio particular.

Yo soy Bombera Voluntaria y tengo IPS, pero no tenemos Coseguro, tenemos que pagar todo lo que no cubre la obra social. Con la última resonancia nos dijeron que puede ser un quiste, así que le van a sacar nuevamente una muestra y la tengo que enviar a Buenos Aires. La operación para extraer la muestra sale $120.000 y la prueba sale $20.000. Piden colaboración para poder afrontar los gastos.

Para colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta de la madre de Luján.