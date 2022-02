En Tartagal, se confundieron de paciente y le dijeron que su madre había muerto

El hospital Juan Domingo Perón de Tartagal vuelve a ser noticia. En este caso por una confusión que parecería insólita, pero que no hace más que desnudar la desidia que presentan ciertas áreas del nosocomio.

En este caso, una familia oriunda de Mosconi trasladó a su madre al hospital donde quedó internada. Se trata de la señora Elisa Reina Castro, quien sufrió una compensación y presentaba dificultades respiratorias.

Su hija, María Zerda fue quien relató todo lo sucedido y contó que desde un primer momento tuvieron dificultades para que el hospital reciba a su madre como paciente por la falta de camas, sin embargo, lograron que le acomoden una cama con oxígeno dentro de la guardia.

Zerda, denunció que antes de que su madre desmejorara hasta llegar a terapia intensiva, le pidió que abandonen el nosocomio por la mala atención: “Antes de agravarse mi mamá me dijo: ‘Hija, sacame de acá porque me canso de pedirle agua a las enfermeras toda la noche y no me quieren dar’. Al otro día es increíble cómo se desmejoró”, dijo María Zerda.

“A mi hermano le dijeron: andá a buscar el cajón para tu mamá. Después resulta que no era ella la muerta, y nadie da la cara”

La mujer refirió que "nos dijeron que a raíz de su cuadro ella estaba muy delicada y que nos iban a pedir autorización si era necesaria intubarla. Después de eso la llamaron a mi hermana para decirle que mi mamá estaba muy grave. Dos horas después nos llaman para decirnos que mi mamá había muerto; pero resultó ser falso porque la fallecida era otra persona que estaba en terapia".

A estas declaraciones, la familia de Elisa Reina Castro denunció que ningún médico del hospital dio la cara por lo sucedido y que tampoco pudieron dialogar con el Dr. Payo, gerente del hospital.

“Este hospital recibe millones de pesos por ser prestador de PAMI, mi padre aportó años al Estado porque fue trabajador de YPF y esta gente atiende a los pacientes y a los familiares peor que si fueran animales. Eso no se puede soportar", expresó la mujer ante El Tribuno.