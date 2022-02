Advierten que en Salta también podrían producirse muertes por cocaína adulterada

La cocaína adulterada, que se cobró la vida de una veintena de personas e intoxicados en el conurbano bonaerense y en Rosario, abrió el debate sobre lo que está ocurriendo con la droga y el narcotráfico en Argentina.

En el caso de Salta, el ex director de Investigaciones, Vicente Cordeyro, advirtió que en la provincia la situación es dramática. Además, aseguró que el mayor volumen de drogas que ingresa al país lo hace por la frontera salteña.

“Ingresa por Aguas Blancas, Pocitos, Salvador Mazza, en Pichanal se hacen grandes transacciones, hasta General Güemes y de allí, los grandes volúmenes se dirige hasta el conurbano bonaerense y Rosario. A Salta Capital entra el 10 y 15 por ciento que se distribuyen en diferente barrios de la Ciudad donde se estira”, dijo a FM Profesional.

En este sentido, explicó la cocaína 100% pureza no llega a ningún lugar del país, sino que se va estirando con diferentes componentes. “A partir de la hoja de coca macerada se obtiene el alcaloide, se deben pasar diferentes etapas con el uso de diferentes ácidos. El residual de esa droga puede dar lugar a dos componentes, el paco o el crack”, detalló.

Asimismo, cuestionó que en Salta no existen comunidades terapéuticas, asociaciones o entidades públicas donde derivar a las personas adictas. “El hospital no los contendría. Y hay asociaciones civiles que no tienen la capacidad de albergar a un número importante de jóvenes. En Salta se lo estira con vidrio molino, se fuma con virulana, podría producirse en cualquier muerte ese tipo de muertes, porque se lo estira de cualquier manera”, afirmó.

Para él, la solución sería establecer una política integral, que incluya salud y educación.