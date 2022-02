Cocaína adulterada: se salvó, por abstinencia volvió a drogarse y está grave

Walter vive en Puerta 8, el lugar del que salió la cocaína adulterada que mató e intoxicó a 20 personas. Por la tarde de miércoles, cuando la situación en Hurlingham se volvió incontenible, dio una entrevista en Telefe en la que contó que había consumido la droga envenenada.

“Tuve un Dios aparte, me desplomé en mi casa, pero no sé cómo me paré. Sentí que me moría y esto es la primera vez que me pasa”, contó el joven, que a la vez reveló que un amigo suyo “casi se muere por la porquería esa y lo salvamos de pedo”.

El hombre oriundo de Hurlingham reveló que encontró a su amigo tirado en el piso y tuvo que “bajarle los dientes” con una cuchara “para poder abrirle la boca y sacarle la lengua”. “Ahora está escupiendo sangre”, agregó.

La abstinencia de drogas hizo estragos en el propio Walter, que a la noche de ese mismo día fue trasladado de urgencia a un hospital de Berazategui por volver a consumir la droga adulterada.

En su llegada al hospital, se lo ve completamente desvanecido mientras es llevado por un hombre en brazos. Metros detrás, aparece su pareja con el bebé, completamente desconsolada.

Según aseguró la pareja de Walter, él se desmayó en su casa y rápidamente fue llevado al centro médico. Al llegar al hospital el joven no podía respirar por sus propios medios por lo que debió ser intubado.