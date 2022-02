Madres contra el Paco: “La droga destruye al adicto pero también a la familia”

Los ojos del país miran por estas horas hacia Buenos Aires donde hay más de 20 muertos por consumir cocaína envenenada, 74 internados por intoxicación, una angustia tremenda por parte de sus familiares y múltiples operativos de seguridad para tratar de dar con toda la droga.

En ese contexto de esta problemática InformateSalta se comunicó con Susana González, referente de Madres en Lucha contra el Paco, quien analizó este flagelo como las problemáticas que causa. “Llevamos casi 16 años en esta lucha, recién estoy sacando a mi hijo adelante, fueron muchas lágrimas porque la droga destruye al adicto pero también a la familia, en muchos casos los padres dejan a las madres solas con los hijos y muchas veces no se puede luchar sola contra este gigante”, reflexionó primeramente.

Del mismo modo indicó que “la edad de consumo es desde los 8 años, además la mayor cantidad de mujeres que ahora están insertadas en el tema del alcoholismo son muchas más que los varones”, dio algunos casos agregando que las drogas ya alcanzan a todos los ámbitos: “Se consume mucha droga, si salís por las calles a la noche en las esquinas se para la ‘ranchada’, algunos arman porros y otros ya compraron la pasta base, y los ‘cholos’, los hijos del poder, van por la cocaína”, aseguró.

“Aquí se usan tubos de luz fosforescente, tienen un polvo que se usa para estirar el paco, también le echan rivotril, los chicos ponen en el tubito la virulana amarilla y todo eso va al organismo, es una muerte lenta”

¿Cómo sacar a los chicos adelante si caen en las drogas? Susana dijo que es una lucha muy difícil que necesita de herramientas. “Si rescatás a un joven pero no le das herramientas para trabajar, para que su mente no piense en la droga, si no consigue un proyecto de vida, vuelve a caer otra vez”, aseguró indicando que también hace falta un compromiso del Estado para combatir esto.

“El Gobierno hace oídos sordos, los jueces muchas veces están comprados, que los fiscales tengan los testículos bien puestos; también tenemos una frontera donde entran de Bolivia con la droga como dueños”, lamentó para concluir.

“Que la sociedad no juzgue a los padres, que tenemos que salir a trabajar, y cuando vean a un vendedor, busquen a alguien no corrupto y honesto para luchar al narcomenudeo, sino la droga nos va a invadir como lo está haciendo”