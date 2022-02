¡Celebrá San Valentín en Sheraton Salta!

Una vez más, Sheraton Salta celebra el Día de los Enamorados con una propuesta para compartir junto a esa persona especial, disfrutando de una cena romántica y la posibilidad de ganarte una noche en el mejor hospedaje.

Cena Show- Fly Me To The Moon

La noche del lunes, a partir de las 21.00 hs disfrutá de una cena de tres pasos acompañada por los vinos Bodega Rutini Wines.

Para el primer paso se podrá elegir entre: Gravlax de salmón ahumado junto a ensaladita fresca de quínoa o Mollejitas corazón glaseadas junto a almendras acarameladas y gel de palta y limón.

Para el plato principal se podrá elegir entre: Costillita de cerdo laqueada con maracuyá acompañado de volován de higo y cebolla junto a milhojas o Roll de entraña con corazón de vegetales junto a criolla con brotes y duquesa con puré trufado y mermelada de panceta.

El postre presentado será: Mouse de frambuesa acompañado de coulis de kiwi y reducción de aceto junto a ramitas de chocolate



Además contará con música en vivo, obsequio para las damas presentes y se realizará un sorteo de una estadía para esa noche especial del 14/02.

El precio de la cena “Fly Me To The Moon es de $19.900 final por pareja.

Las reservas se pueden hacer al 3876103252, con cupos limitados.