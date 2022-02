A tres años de su muerte y sin avances en la causa, marcharán por "Guri" Farfán

La Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil en Salta convocó a una marcha que se realizará hoy a partir de las 17 en la Plaza 9 de Julio.

El joven de 24 años murió en circunstancias que los diferentes fiscales aún no han determinado, mientras se encontraba detenido por oficiales de la comisaría del Barrio Santa Ana. Su padre sostiene que fue asesinado por la Policía, por esto familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil se sumaron a la movilización.

Jorge Farfán, padre de “Guri” y miembro fundador de la Comisión de Familiares, responsabiliza a la fuerza de seguridad y a una familia que lo agredió antes de su fallecimiento. Por el momento, la causa no tiene ningún imputado.

“La causa judicial no avanzó nada. El Ministerio Público Fiscal mandó a realizar pruebas toxicológicas. No llegó ningún resultado todavía. No mandaron las fotografías y videos”, dijo Farfán a Salta12.

Con su abogado, Ramón Molina, Farfán se opuso al envío de esas muestras porque según le indicó su perito de parte, el médico Benito Mena, ya están vencidas. Este perito había cuestionado que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) concluyera que la muerte del Guri había sido provocada por un edema pulmonar atribuido al consumo de drogas. Mena dijo que no se habían realizado análisis cuantitativos de sangre para determinar qué sustancias habría consumido y cuánto.

Según pudo establecer su familia, la noche del 8 de febrero Guri estuvo reunido con otras personas, entre ellas unos jóvenes de apellido Contreras, en algún momento fue despojado de su vestimenta y fue visto corriendo en ropa interior, pidiendo ayuda, más tarde fue visto cuando era golpeado frente a una casa supuestamente porque unos vecinos creyeron que quiso robarles. En esas circunstancias fue detenido por policías de Santa Ana. Según el relato oficial, falleció cuando era ingresado a la Comisaría.