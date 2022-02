"Tengo todas las intenciones de participar": Suriani se anota para la interna del PRO

La política salteña vuelve a poner primera y comienza a moverse, con los integrantes del PRO en Salta llamando a elecciones para los próximos meses, buscando dejar atrás un largo periodo de intervención, el alejamiento de varios dirigentes y con la mira de un cambio real rumbo a los comicios del 2023.

En ese contexto el exdiputado provincial Andrés Suriani mira hacia estas elecciones no descartando participar en la interna, con sus pretensiones puestas en abrir las puertas del espacio, en contracara de lo que afirma hizo la intervención. Así lo dijo en diálogo con InformateSalta.

Primeramente y sobre la intervención, se permitió realizar una crítica ya que “en vez de ampliar el espacio lo ha achicado, había compuesto una especie de tribunal de disciplina para sancionar la participación de varios integrantes”. También aseveró la necesidad que la nueva intervención a cargo de Martín Pugliese “tenga la decisión para que, quienes venimos trabajando hace años, tengamos la posibilidad de trabajar fuertemente en miras al 2023”, recalcó.



Suriani también lamentó las sanciones que se aplicaron a varios integrantes. “En la democracia todo se resuelve con mejor política, no anulándola, lo que han querido hacer con esta intervención y sanción es denostar la política, cuando es con diálogo que se resuelven los problemas”, reflexionó.

Es por todo esto que el ex legislador no descarta en participar. “Yo tengo todas las intenciones de participar en esta interna para poder rearmar el PRO en Salta, espero poder hacerlo ya que no pude participar en las elecciones anteriores, se me negó la participación “, aseguró Suriani.

“Quiero ampliar, generar mayores espacios de discusión de los temas, porque somos muchos los espacios que integramos el armado de Juntos por el Cambio”

Por último, subrayó que de sumarse a la competencia y de poder asumir un rol conductor, hay varios ejes en los cuales hacer énfasis. “Debemos revitalizar el respeto a la Constitución, una justicia independiente, una expresión de participación más amplia dado el peligro que corre la Argentinas en estas instancias actuales”, dijo para concluir.