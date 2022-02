¿Necesitás apoyo escolar o querés aprender algo nuevo? Buscá a tu profe on line

Llega el tiempo de rendir exámenes, en el nivel secundario o en la Universidad, y para muchos genera ansiedad y nervios difíciles de contener. Desde hace un tiempo existe una nueva modalidad que te puede ayudar. Se trata de clases particulares Superprof donde podés contratar a un profesor o docente privado, ya sea para que vaya a tu domicilio o te de clases online, con muchas ventajas.

Cada vez son más las cosas que podés hacer on line y la pandemia apresuró en muchos casos la digitalización de muchas tareas cotidianas. Por ejemplo, ahora también podés elegir a un profesor que te de clases particulares, con la seguridad que sean titulados y calificados en la materia que te interese. Hay cientos de temáticas, así que seguro de la que te interese, vas a encontrar a un profesor.

Más allá del confort adicional que te da la posibilidad de elegirlo desde la comodidad de tu casa, en la ciudad que te encuentres y sin salir de tu hogar, la seguridad no es un tema menor. En la página, vas a poder conocer toda la información del profesional elegido de antemano. Luego, según sea la forma que más te agrade, podrás optar entre clases presenciales o a través de alguna plataforma virtual, previa coordinación e inscripción.

Desde apoyo escolar a clases de canto y baile y cocina

Es tan amplia y variada la oferta de materias que prácticamente se cubren todos los espectros.

En estos días, de inicio de ciclos lectivos, muchos requieren una ayuda extra para poder rendir algún examen. Simplemente debes elegir la materia en la que requieres ayuda, precisar tu ubicación, y podrás ver a todas aquellas personas dispuestas a darte una mano con alguna dificultad en algún tema o colaborar en la elaboración de tareas, comprensión de textos o aprender técnicas de estudio eficaces.

En la web, conocerás de antemano el perfil de la o el docente, sus tarifas y modalidad de enseñanza que empleará. Otra ventaja, es que en muchos casos la primera clase es gratuita.

Idiomas, arte, cocina, desarrollo profesional, deportes, bailes, finanzas, criptomonedas, informática, en fin, no hay materia que quede afuera. Tendrás total libertad de escoger entre varios perfiles, contactar al profesor que más se acerque a tus necesidades en cuanto a tarifas, preparación, el más cercano o en línea.

Muy recomendado contratar profesores on line

"Superprof es la página que permite a mis hijos desarrollarse, de involucrarse realmente y tener más confianza" opinó la mamá de Alicia, una alumna de 1er grado que tiene esa ayuda que por falta de tiempo necesita para que su nena estudie o haga sus tareas.

“Siempre quise aprender inglés, y hacerlo con Florencia es avanzar siempre. Desde un lugar felizmente didáctico, ella plantea las clases de una manera en donde la hora se pasa volando y los conceptos realmente quedan aprendidos”, dijo Javier quien se decidió en dar ese paso que tanto le costaba.

Nahuel, por ejemplo, tenía dificultades con Matemáticas y Estadísticas. A través de Superprof se decidió contactar a Carlos Eduardo, para que lo ayude con clases on line. “Actualmente me está dando clases de Estadística; muy didáctico y paciente a la hora de explicar los temas que me cuestan entender. Se adapta a mis capacidades y va más lento cuando lo necesito”.

Otro es el caso de Diego, que siempre quiso aprender a bailar bachata pero no se animaba. Hasta que conoció a Albery. “Es una excelente profesora de baile. Lo digo por experiencia propia, he asistido a clases con ella y he aprendido bastante rápido gracias a su técnica de enseñanza, la buena onda que le pone desde el inicio y la confianza que te transmite. Antes de ver clases con ella yo pensaba que iba a ser súper difícil porque nunca había bailado y nada que ver, a la segunda clase ya podíamos bailar y lo estaba disfrutando muchísimo!! Ahora me encanta bailar y le estoy muy agradecido a mi profe Albery.

¿Y vos, qué estás esperando?