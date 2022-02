Nicolás Avellaneda: “No tengo en mente presentarme en las internas del PRO"

El referente del PRO en Salta, Nicolás Avellaneda, fue entrevistado por InformateSalta dónde comentó, “yo hoy la verdad no tengo en mente presentarme, no lo se mas adelante”. El referente aclaró que desde su espacio no se encuentran “anoticiados, de fechas, no hay nada oficial, formal de convocatoria. Esto se tendría que haber realizado hace más de un año”.

Continuó diciendo: “Nuestro sector ya venía manifestando irregularidades dentro del partido, la intervención del partido no podría haber durado más de seis meses y hoy llevamos mas de un año. La verdad que es lamentable, ya pasaron dos interventores”.

Al ser una de las caras más visibles del partido, a muchos afiliados les gustaría verlo encabezando una lista. Pese a esto aseguró: “Yo hoy la verdad no tengo en mente presentarme, no lo se mas adelante. Si obviamente voy a apoyar y vamos a impulsar algún candidato o candidata que represente a muchos afiliados que de alguna manera nos acompañaron en las elecciones legislativas”.