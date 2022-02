Denuncian abuso policial: “Le pegaban en la cara y le decían vos te tenés que morir"

Siguen las repercusiones en torno al episodio ocurrido este miércoles en barrio Atocha II donde un policía resultó herido por arma blanca, estocada que le habría propinado un sujeto quien recibió el impacto de un disparo, arribando sin vida al hospital San Bernardo.

Mientras siguen las novedades del caso quien habló de lo ocurrido fue Paola Durán, viuda del hombre fallecido quien dialogó con Canal 9 Multivisión dando su relato de lo que pasó, indicando que hubo una discusión, que su marido agarró en un momento un cuchillo pero que los policías también atacaron y maltrataron a éste, escuchando dos detonaciones de disparos, como así que la ambulancia tardó en llegar atendiendo primero al policía y minutos más tarde yendo a buscar a su esposo.

Su relato comenzó diciendo que su marido llegó a su casa luego de trabajar en una carpintería, pero que se generó un cruce por el uso del poco gas que quedaba para calentar agua para los chicos. Dicho esto sumó que, si bien nunca peleaban, ayer sí lo hicieron, situación que llevó a que su hija llamara a la policía.

Paola continuó su versión de lo ocurrido diciendo que primero arribó una pareja de policías a ver qué pasaba, pero luego llegaron más uniformados. La mujer dijo que mientras la policía hablaba con su marido, ella llevó a los chicos a una casa de una vecina, y en un momento vio que su marido tenía un cuchillo en la mano.

Su relato prosiguió diciendo que entraron 3 policías para quitarle el cuchillo. Fue cuando ella llegó a percibir 2 detonaciones de disparos. “No llegué a ver, estaba en otro lado, yo me di vuelta, mi marido estaba tirado y los policías le pegaban en la cara, le decían ‘vos te tenés que morir hijo de p…’, le tiraban agua en la cara, yo les decía que no le hagan así, uno me dijo que me callara”, rememoró lo que habría pasado.

“Entraron los policías, fueron dos disparos los que hicieron, vi al costado de su buzo un agujero en la parte de la cintura”

La mujer aseveró que las ambulancias habrían tardado en llegar al domicilio y que primero auxiliaron a uno de los efectivos. “Vinieron primero por el policía, hacía un show diciendo ‘me muero, me muero’, a mi me tomaban los datos y me decían que ya venía” la otra unidad sanitaria, la cual aseguró que se demoró.

Maira, hermana de Paola y cuñada del hombre fallecido, agregó que fue personal del CIF quien cerca de la medianoche apareció por el domicilio para contarles que su familiar había perdido la vida. A esto sumó que de la Policía no les habrían dado ningún papel o denuncia respecto a lo ocurrido, argumentando que tenían problemas de internet.

“Yo lo escuché (a mi marido) decir ‘me muero’ y un policía le decía ‘¡morite!’”