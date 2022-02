Huelga de hambre de puesteros del Parque San Martín: piden una solución definitiva

Durante la mañana, un grupo de comerciantes informales se apostaron sobre avenida San Martín, frente al Teleférico, para pedir una solución para más de unas 50 familias que fueron desplazadas del Parque y no fueron reubicados.

“Ya no queremos hablar ni con la señora Pontussi, ni con la señora intendenta, ni con Fonseca, estuvimos 32 días intentando dialogar con ellos pero fue una pérdida de tiempo, nunca hemos llegado a ningún acuerdo”, dijo Mabel Sánchez.

La mujer aseguró que no pueden trasladarse a los locales del subsuelo del Mercado San Miguel porque no pueden pagar el alquiler. “El municipio no tiene un plan para nosotros, quieren que nos vayamos a las ferias barriales donde se trabaja uno o dos días a la semana y donde no tenemos movilidad para trasladarnos. Además están superpobladas, va a ser una guerra de pobres contra pobres”, sostuvo en Multivisión Federal.

La puestera manifestó que le piden a Bettina Romero instalarse en una zona enrejada que está dentro del Parque San Martín, al costado del Complejo Teleférico, donde también hay ferias. “De esta manera la Intendenta tendrá su reordenamiento y nosotros vamos a poder trabajar sin molestar”, concluyó.