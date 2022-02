Cómo se puede ahorrar dinero jugando con los bonos

¿Eres un jugador habitual al que le gusta hacer girar las tragaperras de vez en cuando online o en un casino tradicional? El juego es algo muy divertido y un buen entretenimiento, pero a veces es difícil perder un importe considerable en una apuesta. Pero se puede jugar gratis o casi gratis la mayoría de las veces si se sabe aprovechar las ventajas de los casinos. Hay muchas máquinas tragaperras gratis ofrecidos por los casinos con la esperanza de atraer a nuevos clientes. Si decides jugar con dinero real, podrás recibir muchos bonos.



Tipos de Bonos de Casino

Tanto los novatos como los jugadores avanzados dispondrán de diferentes bonos que podrán utilizar en diferentes jugadas:



El Bono de Registro



En muchos casinos, este bono también se llama bono de bienvenida. Lo obtienes al registrarte como nuevo miembro en un casino. Se ha vuelto casi obligatorio para los casinos ofrecer un bono de bienvenida. Los casinos online son especialmente generosos con este bono. Ellos igualarán tu primer depósito en hasta un 500%.



El Bono Sin Depósito



A los novatos les encanta este bono. Prácticamente juegas gratis y tienes la oportunidad de ganar dinero real. El bono de casino sin depósito suele consistir en giros gratis que puedes utilizar para jugar a determinadas tragaperras. La desventaja de este bono son los elevados requisitos de apuesta. Se trata de condiciones que exigen que apuestes una cantidad específica antes de acceder a las ganancias de tus bonos.



Bono De Depósito/Recarga



Obtendrás este bono si eres un miembro activo de un casino. El casino quiere que sigas recargando tu cuenta y te igualará el depósito con un bono. Este bono es más flexible en el sentido de que puedes utilizarlo para jugar a los juegos que prefieras.



Bono de Cash Back



Uno obtiene este bono para protegerse de perder toda su apuesta. Este bono es más común en las apuestas deportivas cuando se trata de apuestas acumuladas. El casino te devolverá parte de la apuesta conforme al nivel de riesgo que hayas asumido.



Bono de Referencia



Si tienes amigos a los que les gusta jugar, invítalos a tu casino y consigue recompensas. El casino podría pagarte una comisión fija por cada referido, o compartir contigo el depósito que hagan tus referidos. Pero los referidos tienen que jugar hasta un determinado nivel antes de que puedas acceder a este depósito.



Cómo Usar los Bonos para Ganar



Los bonos vienen con una letra pequeña que detalla los requisitos de apuesta y otros términos y condiciones. Los requisitos de apuesta te impedirán acceder a todos los beneficios del bono. Por ejemplo, un bono de 20€ con un requisito de apuesta de 10 veces requerirá que apuestes 200€ antes de poder acceder al bono.



Si los Términos y Condiciones de un bono no especifican los juegos a los que puedes jugar, elige un juego en el que la casa tenga una ventaja baja. La ventaja de la casa es la ventaja del casino en un juego, y difiere de un juego a otro. La ventaja de la casa puede ser desde un 0,05% en el blackjack hasta un 25% en la ruleta Big Six.



En las tragaperras abundan las bonificaciones. La ventaja de la casa oscila entre el 2% y el 15%, lo que significa que tienes la posibilidad de ganar hasta 98 libras por cada 100 libras que juegues. Esta regla no se aplicará a todos los juegos, pero es una guía de tus posibilidades de ganar en diferentes juegos.



Bonos Múltiples



Encontrarás miles de casinos online, y cada mes aparecen más. Estos casinos están repletos de juegos y bonos gratuitos. Podrías jugar gratis para siempre si quisieras. Pero si decides jugar por dinero real, hay un amplio campo para buscar bonos.



Los bonos reducen el riesgo de perder dinero al permitirte jugar por menos dinero. Usando los bonos tendrás muchas opciones para practicar y mejorar en la obtención de la mayor cantidad de ganancias.