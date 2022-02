Alberto Fernández: "El acuerdo con el FMI nos libera de hacer pagos durante 4 años"

El presidente Alberto Fernández dijo que el acuerdo con el FMI libera al país de hacer pago durante cuatro años y reformuló su crítica hacia Estados Unidos para dirigirla contra Donald Trump.

"Tenemos un problema muy serio que nos dejaron el gobierno de Macri y de Trump", señaló, y remarcó que "no se buscan artilugios legales para que el acuerdo se apruebe de forma ilegal o de espaldas a la gente". "Prefiero este camino aunque sea más complejo, aunque haya miradas diferentes, y todo es válido", añadió.

En referencia a su reciente gira, Alberto Fernández dijo: "No sé por qué levantó tanta polvareda el tema, ¿por qué viajar a Rusia y China significa que nosotros queremos tener una mala relación con los Estados Unidos?, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra".

"Así como Trump en su momento trabajó para favorecer al Gobierno de Macri y darle un crédito que fue muy nocivo para la Argentina; también digo que en este momento el Gobierno norteamericano cuando llegó la hora de encontrar un comienzo de salida al problema, acompañó con su voto, y las dos cosas son ciertas, no creo que las cosas deban verse del modo que se ven, las cosas no son tan lineales, el mundo ya no es un mundo bipolar", añadió Alberto Fernández en una entrevista con Radio 10.

Luego, en un mensaje por Twitter, el presidente repitió esta idea y resaltó, en un guiño a la administración estadounidense que hoy está en el Salón Oval, que reconoce lo hecho para apoyar al país en el principio de entendimiento con el organismo internacional: “Eso lo valoro”.



