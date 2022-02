Sancionaron a Central por los incidentes de sus hinchas, ¿qué opinaron los salteños?

Fue en las últimas horas de este martes cuando se conoció el fallo del Tribunal de Penas de la Liga Salteña de Fútbol, por el partido suspendido entre Central Norte y Gimnasia y Tiro por el Cuadrangular de Verano a los pocos minutos de iniciado, por incidentes en la popular norte donde se ubicaba una de las hinchadas del “cuervo”.

Según lo resuelto, el partido deberá reprogramarse con fecha y horario a fijarse, mientras que se sancionará a la parcialidad de Central Norte con la no concurrencia a la popular por el término de 6 meses hasta el 15/08/2022 para torneos que organice la Liga Salteña de Fútbol como local en cualquier estadio, por lo que no podrá vender entradas populares.

Difundida esta medida, los salteños no tardaron en dar a conocer su opinión a través de las redes de InformateSalta, algunos burlándose de la hinchada mientras otros se lamentaban de la situación pero consideraban necesaria la medida para que estos conflictivos cesen con su violencia.

En la publicación hecha por InformateSalta en nuestra cuenta de Facebook, la gente no dudó en poner lo que pensaba de la medida como de lo ocurrido. “En el estadio no hay cámaras? Ya deberían haber ubicados a esos kilómetros y no dejarlos entrar por 2 años”; “Algún castigo o sanción me parece perfecto para parar a estos inadaptados” y “Con o sin póblico juegan igual, no cambian nada”, con algunas de las expresiones dadas por los usuarios.

Otros de los comentarios fueron: “Sin público es igual a cero ingreso de recaudación”; “A ver si los socios hacen valer sus derechos de disfrutar el fútbol que les gusta y de una vez por todas sacan a esos barras que no aportan nada”; “Así van a aprender”.