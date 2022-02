Incidentes en la tribuna de Central: Qué pasará con los que pagaron la entrada

Luego de que se suspendiera el partido entre Central Norte y Gimnasia y Tiro por los serios incidentes en la tribuna del “azabache”, Sergio Chibán, secretario de deportes de la Provincia, en FM Profesional, lamentó lo sucedido y lanzó una dura advertencia: “si no lo solucionan, deberán jugar sin público”.

Chibán señaló se trata de “un paso para atrás” pero aclaró que seguirán luchando para que las familias vuelvan a las canchas. “Es un punto de inflexión pero no vamos a resignarnos, vamos a seguir luchando por la vuelta de la familia a las canchas, para eso vamos a tener una acción directa”.

Sobre los violentos, sostuvo que están totalmente identificados y que espera duras sanciones. “Esperemos que los agresores y los que ocasionaron este perjuicio a todo el mundo puedan cumplir las penas que le correspondieran”, manifestó.

“Tendrán que solucionarlo o cada club que tenga problemas de barras jugará sin público lamentablemente”

Polémica con los jugadores

Chibán también aclaró que "inéditamente" fueron los jugadores quiénes tomaron la decisión de no continuar el partido. “Cuando había hablado con el comisario a cargo del evento, y el problema estaba en vías de solución, lamentablemente los jugadores estaban casi bañándose”

“La verdad que es insólito, no tienen facultades ellos para tomar una decisión de ese tipo, no nos dieron opción ni a los organismos de seguridad ni al árbitro para continuar con el evento”.

¿Devuelven el valor de las entradas?

Chibán aclaró que “hasta que no haya un fallo del Tribunal de Penas, no se puede saber que se va a ofrecer”, pero dejó entrever que la idea principal sería reprogramar el partido. “El nivel de seguridad de las entradas no es el acorde, les pido que guarden la entrada porque la forma de devolverlas sería si se llegara a reprogramar el partido, que el mismo público pueda acceder a la cancha en cuanto no haya una sanción para el club infractor”.

Cabe destacar que si bien no se brindaron detalles de cuántas entradas se vendieron, serían más de 10 mil. Los tickets tenían un costo que iba de los 500 a los 1000 pesos.