Santiago Maratea cruzó al cantante de La Mancha de Rolando por las críticas a su colecta: “No te conoce nadie”

Este fin de semana, Santiago Maratea fue noticia por una nueva colecta solidaria. En esta ocasión el influencer pidió donaciones para ayudar a Corrientes a luchar contra los incendios que ya arrasaron más de 800 mil hectáreas. Hasta el momento, su recaudación superó los 173 millones de pesos.

Como era de esperarse, muchos famosos apoyaron la movida benéfica, pero no faltaron los críticos. Manuel Quieto, el líder de La Mancha de Rolando, publicó una serie de mensajes donde refirió a que el gran aporte no provenía de los seguidores de Maratea sino de un millonario.

“Hola soy el influencer, laburo de fomentar la antipolítica entre los jóvenes que me siguen. Hice una colecta y junté 100 palos para Corrientes. 1 palo lo puso la gente poniendo de a 400 pesos, 99 palos los puso Soros y algunas ONG’s de las que bancan también a El Presto y Danan”, escribió el cantante.

Acto seguido, arremetió con otro mensaje: “Cuando un tweet desencadena que el call center ordene el ataque troll es porque le jodió a alguien con oscuros intereses. Un abrazo a todos”.

Los tuits de Manuel Quieto, líder de La Mancha de Rolando, contra Santiago Maratea. (Foto: Captura Twitter)



Esta martes, Maratea saludó a sus seguidores, destacó que en las últimas horas sumó muchos followers y advirtió: “Mucha gente por ahí no me conoce y tengo miedo que interpreten que soy una persona solidaria que vibra alto. No, no soy de esos y de hecho me están por conocer enojado”.

Entonces, admitió que el enojo que intentó reprimir el lunes salió esta mañana. “Estoy tranqui, solo no sé cómo arrancar el día: si seguir ayudando a apagar los incendios de Corrientes o prender fuego al bobo del cantante de La Mancha de Rolando”, ironizó. Acto seguido arremetió que “para escucharlo hay que construir una máquina del tiempo y volver al 2003?.



Tras algunas chicanas, el influencer se metió de lleno en los dichos del cantante: “Además de bardearme dijo que la plata para las colectas la pone George Soros, el hombre más millonario del mundo. O sea, este tipo está como yo en la cuarentena viendo videos conspirativos. Lo amo”.

“El tipo es parte de un grupete al que se les paga por hablar mal de uno o de otro, en este caso de mí. Es parte de un call center, de hecho sigo siendo tendencia número uno en Twitter y es por los call centers que están mandando a bardearme y la gente que me defiende. (...) El famoso ‘quiere bajarme y no saben cómo hacer’”, siguió.

Manuel Quieto acusó a Santiago Maratea de recibir donaciones de multimillonarios (Foto: Facebook Manuel Quieto)



A modo de cierre, disparó con munición gruesa: “Lo que más me gustaría es que el cantante de La Mancha de Rolando me mande una carta documento diciendo que dañé su imagen y yo le diría: ‘¿qué imagen si no te conoce nadie?’”.

Santiago Maratea les respondió a quiénes los acusan de hacer “antipolítica”



En su descargo, Maratea puso el foco en quienes le dicen que hace antipolítica. “Ahí me parece un debate más genuino, que no viene de un call center”, señaló para luego negarlo rotundamente.

“Puede ser un efecto de las cosas que yo hago y yo como ciudadano puedo tener indignaciones. Pero no estoy con ningún partido político, no recibo plata de nadie, no recibo votos, no me quiero dedicar a la política... Es obvio que lo que yo hago no es antipolítica”, explicó.

Entonces apuntó contra el Estado por no considerar a sus ciudadanos parte de una posible solución. “No creo que el rol del Estado pueda reemplazarse, sí creo que el Estado debería tener el rol de incluir a sus ciudadanos y todos sus potenciales para que todos avancemos”, cerró. /TN