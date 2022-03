Ya están los enfrentamientos de los salteños en el federal A

El Concejo Federal dio a conocer lo que va ser el Federal A 2022 que otorgará un ascenso a la Primera B nacional en donde participarán los equipos salteños, Juventud Antoniana recién ascendido del Regional Amateur, Gimnasia y Tiro que llego a la última final pero no pudo en la final contra Chaco For Ever y Central que tuvo una gran actuación el ultimo torneo.

El torneo tendrá 34 fechas en donde los primeros 8 clasificarán al reducido en donde se juntaran con la zona sur del tornero y se disputaran play-off. Pero en esta primera fase regular habrá 6 clásicos salteños entre Juventud Antoniana, Central Norte y Gimnasia y Tiro.