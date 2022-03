Medicina en la UNSA: “La carrera se va desarrollando conforme a las previsiones"

De las novedades de enseñanza que hay este año en la provincia es el comienzo de la carrera de medicina dictada netamente por la Universidad Nacional de Salta, con lo cual aquellos alumnos que se sumen desde el 2022 pasarán a ser educados propiamente por la casa de altos estudios, mientras que los de los otros años seguirán bajo el convenio UNSA-Universidad Nacional de Tucumán.

En ese sentido, ¿cómo se está viviendo la concreción de este anhelo? Para responder esta interrogante InformateSalta dialogó con el doctor Enrique Heredia, coordinador de la carrera de Medicina, quien destacó que hay buen ánimo en el inicio del dictado, que los profesores están dando todo su esfuerzo para que los chicos sepan cada contenido, como así en el nivel de estudios con el que los chicos llegan al nivel universitario.

“La carrera se va desarrollando conforme a las previsiones, los alumnos están con un trabajo híbrido de nivelación de contenidos, estamos armando los horarios para el 1er año que comenzará en mayo y con los de 2do en adelante que empezarán en abril”, manifestó el doctor agregando que la parte más linda de la carrera la integran los alumnos que ingresaron en 2014/15 quienes “ya están con las prácticas finales, este año harán los rotatorios en centros de salud y el interior”.

No obstante el doctor hizo énfasis en el nivel con el que los chicos están llegando a la carrera. “Por estos criterios de pandemia y miradas integradores, han hecho una promoción automática que hace que los alumnos lleguen con algunos déficits que hay que nivelar para que hagan una buena carrera, esto ya pasó en años anteriores y la pandemia lo ha agravado”, indicó.

Comentando igualmente que unos 2200 preinscriptos han venido cursando la materia inicia, Heredia aclaró que eso si bien no es eliminatorio pero hay evaluaciones y los alumnos deben superar esos exámenes o recuperarlos. “Debemos fortalecer los contenidos de nivel medio de los alumnos para que puedan hacer una carrera universitaria, he visto comentarios que los chicos sufren un estrés tremendo por la primera materia, pero si creen que eso es estrés, ¡no saben lo que viene con 59 materias más!”, recalcó el profesional.

“Queremos que haya médicos buenos, con buen nivel y nosotros apoyaremos para eso, este proyecto no es eliminatorio pero sí queremos que los alumnos hagan un esfuerzo y estudien, esfuerzo no superior al de cualquier otra carrera”

Con alumnos que han desaprobado alguno de los exámenes iniciales, Heredia los animó a no rendirse ni bajar los brazos, sino redoblar esfuerzos, ver los errores y aprender de ellos. “Las carreras de obstáculos se superan saltándolos, no quedándose en el piso, hay que levantarse para ver en qué fallé y recuperarme, el alumno debe ponerse a estudiar, el recuperatorio no es para eliminar sino estudiar y aprobar”, reflexionó para concluir.