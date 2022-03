Mariana Borigen en el Día de la Mujer: el valor de crear una marca personal

Cada 8 de marzo se conmemora en Argentina el día Internacional de la Mujer y desde InformateSalta queremos proponerte conocer la historia de una salteña que logró romper paradigmas y ayudar a mujeres profesionales a venderse a través de su marca profesional.

Ella es Mariana Borigen, publicista, coach de marcas personales y mamá por 3. “Para mí ser mujer es ser flexible. Nunca he tenido límites por mi sexo, mi condición o ser mamá. Siempre he ocupado lugares que no ocupaban las mujeres, por eso me interesa muchísimo ayudar a otras mujeres a visibilizarse, a mostrarse como son, sin esconderse detrás de viejos paradigmas, de ataduras o de máscaras, que muestren como son, con su esencia”, dijo.





Para ella, su aporte es colaborar a que las mujeres dentro del ámbito profesional se muestren tal y como son y no según un estereotipo preestablecido. “La mujer se tenía que mostrar profesional de una manera x, distante, fría y eso no tiene nada que ver con lo que es cada uno. Habrá modelos de mujeres que son por ahí más mandonas, más frías, más distantes y otras mujeres que son cercanas y que venden también desde su cercanía y su empatía”, expresó.

Desde su perspectiva, el éxito es ser la persona que se quiere ser y puso de ejemplo su propia historia. “Yo soy la persona que quería ser, soy mamá, trabajo, emprendo, sigo aprendiendo todo el tiempo. Soy maestra y alumna todo el tiempo y encontré un balance en mi vida. Así que poder hacer lo que uno ama y vivir de eso, es ser exitosa”, manifestó.

Mariana consideró que detrás de cada desafío siempre hay una bendición, aunque en un primer momento no pueda verse. “En mi caso fue en vez de ponerme dura y cerrarme y entender que las cosas que habían sucedido era lo que teníamos, fue abrazar esa parte mía humana y volver a mirar hacia adentro y entender y encontrar mis fortalezas, ser fuerte no significa ser fría. Ser fuerte fue descubrirme en ese espacio, entender que yo podía ayudar a muchas personas también desde ese lugar y también abrazando mi fragilidad. Eso me ayudó mucho”, indicó.

En este sentido, el mensaje que dejó fue: “Les diría que nacimos únicos, como ser absolutamente poderosos, somos únicos lejos de total medida y que no tratemos de esconder lo que trajimos, que salgamos sin miedo, que yo las animo a que puedan transitar ese cambio y que se animen a mostrarse como son porque es realmente lo que acerca a las personas y lo que nos permite a nosotros vivir de lo que queremos”.

Finalmente, afirmó que no celebra ser mujer, pero si cree que es importante reconocer los logros y los espacios que van ocupando a las mujeres en los últimos tiempos. “Por la fecha, no celebro como antes, si celebro crecer, apoyar a otras mujeres y seguir construyendo un mundo para esta energía femenina que creo que va a ser el gran cambio en esta nueva era”, concluyó.