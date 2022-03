Alberto buscará la reelección: afirmó que este es su “primer mandato”

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en la localidad de bonaerense de José C. Paz donde habló de “su primer mandato” al referirse a las próximas gestiones que realizará con el intendente Mario Ishii. Además, aprovechó para cuestionar a Juntos por el Cambio en medio de las negociaciones con el FMI.

“Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo Mario (Ishii) que van a tener el Polo Industrial que necesitan para darle trabajo a los hombre y mujeres de José C. Paz ”, expresó el Presidente, deslizando la posibilidad de buscar una reelección, informó Infobae.

Semanas atrás, el mandatario pidió que las postulaciones del peronismo se diriman en una PASO. “Las candidaturas futuras las tiene que resolver la gente y no en una mesa, aunque yo fui beneficiado”, aseguró en una entrevista radial tras recordar que fue designado por la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, para encabezar la fórmula presidencial y así garantizar el triunfo del kirchnerismo en 2019. “El que quiera ser candidato que vaya a unas PASO y que la gente dirima quién es el mejor”, había lanzado.

Esta tarde, durante el acto, en el que estuvo acompañado por titular del INADI Victoria Donda, el Presidente hizo un repaso de la historia del peronismo y el rol de las mujeres. En esa línea, recordó cuando llegó Mauricio Macri al Gobierno en 2015: “Endeudaron al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina y esto no hay que olvidarlo”.

“Esta deuda que me toca a mí negociar y ver cómo se paga, no la contraje yo, la contrajo el Gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que yo estoy proponiendo”, cuestionó Fernández en horas que el Congreso se prepara para tratar el proyecto enviado por la Casa Rosada.

En la previa al acto en José C. Paz, el Presidente recibió a 10 gobernadores y a dos vicegobernadores en busca del respaldo parlamentario necesario para aprobar el acuerdo para la restructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso.

El encuentro se desarrolló en el Salón Eva Perón y estuvieron presentes los mandatarios Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Omar Gutiérrez (Neuquén) y en representación de Santiago del Estero y de Santa Cruz, estuvieron los vicegobernadores Carlos Silva Neder y Eugenio Quiroga, respectivamente.

Tras la reunión, la comitiva se trasladó hasta Diputados, donde fueron recibidos por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. Los acompañó el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Se sumaron Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, que a primera hora no había estado en la Rosada porque había concurrido a Expoagro, y el jujeño Gerardo Morales -el único opositor que participó de las negociaciones-.

La convocatoria de Manzur apuntó a dar señales políticas de unidad, de cierta fortaleza interna que permita conseguir el mayor respaldo posible de los diputados y los senadores que responden a estos gobernadores. En la cuenta que hacen por lo bajo en la Rosada para el poroteo que siempre se realiza en una votación importante quieren asegurarse en diputados entre 50 y 60 votos (se necesita mayoría simple de 129 para que se apruebe el proyecto) y habría otros 25 votos en juego en la Cámara Alta (la mayoría simple se alcanza con 37).