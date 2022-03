Lo que dejó la lluvia: familias evacuadas y casas inundadas en zona sudeste

Tras las fuertes precipitaciones que se registraron desde la medianoche, Jorge Altamirano, secretario de Protección Ciudadana, realizó un relevamiento de la situación y anticipó a InformateSalta que varias familias de la zona sudeste debieron ser evacuadas.

En ese marco, puntualizó que los barrios más afectados fueron San Benito, Ceferino, Lavalle, Cerámica, Guachito Gil, San Francisco Solano, y Norte Grande. "Todo lo que es la zona sudeste estuvo bastante afectada", contó.

A su vez, reconoció que muchas familias se niegan a dejar sus viviendas pese al ingreso del agua por temor a perder sus bienes. "Hay algunos que tienen miedo que le roben las cosas, pero por lo menos los chicos y los abuelos los estamos llevando a otro lugar para ver de darles el desayuno o algo", explicó.

Afortunadamente, no hubo caídas de árboles o cortes de cables, que revistan gravedad. "Como no hubo viento, no tuvimos esos problemas pero seguro, durante la mañana, como sigue lloviendo vamos a tener un nuevo reporte de eso", contó.

También se refirió a la situación en zona norte, sobre todo en barrio Unión, uno de los más afectados durante la última tormenta por el crecimiento del río Vaqueros. En este sentido afirmó: "Todo lo que es 15 de Septiembre, Juan Manuel de Rosas, Unión por ahora están bien pero a media mañana haremos de nuevo otra recorrida porque sigue lloviendo".

Para finalizar, subrayó que están trabajando con servicios públicos de la Municipalidad, con Desarrollo Humano, para hacer el relevamiento respectivo de los daños causados.