Vecinos del barrio San Ignacio, bajo el agua: Mirá cómo quedó Avenida Borelli

El temporal golpeó con fuerza a distintos barrios de la ciudad, calles anegadas, familias evacuadas, escuelas inundadas. En menos de 10 horas llovió aproximadamente 25 milímetros, hoy la postal de Salta en distintas zonas es la de calles convertidas en ríos.

En barrio San Ignacio, la avenida Borelli se inundó de punta a punta, los vecinos temen cruzar porque no saben qué puede haber debajo del agua. Aseguran que siempre sucede cuando llueve, que hay una boca tormenta pero está tapada de basura.

Los vecinos que se animan a cruzar, se mojan hasta las rodillas. El agua tapa el cordón de la vereda, no pueden pasar autos no bicicletas, un motociclista se quedó varado cerca de la platabanda. Pasan las horas y el agua no baja.