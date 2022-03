Madres refugiadas en el CIC de San Benito piden donaciones: "Perdimos todo"

Tras las intensas lluvias que se registraron en la ciudad de Salta y alrededores, InformateSalta dialogó con las más de 25 familias evacuadas del asentamiento San Francisco Solano, quienes solicitaron colaboración con colchones, frazadas, ropa para niños, calzado, alimento no perecedero y útiles, puesto que perdieron todo.

Sonia, una de las refugiadas contó “la pasamos muy mal durante toda la noche, no dormimos nada, nos inundamos todos alrededor de 25 familias en el asentamiento de san Francisco Solano, la gente perdió todo, calzado, ropas, colchones, útiles, muebles, tele, todo”.

Algunas madres con sus hijos, residentes en el asentamiento San Francisco Solano, fueron resguardadas en el CIC de San Benito, luego de la intensa lluvia que cayó sobre la Capital y el área metropolitana durante la noche y que inundó diversos sectores.

La mujer manifestó que los maridos de algunas vecinas no fueron esta mañana a trabajar para quedarse a cuidar las casas y lo poco que les quedó. “Estuvimos toda la noche recogiendo los niños para poder trasladarlos a las casas de los familiares, hasta que nos fueron a rescatar y nos trajeron, llegamos alrededor de las 06:00”.

Cerca de las 01:00 empezó a subir el agua, “eran las 03:00 y llamamos a la policía pero no aparecieron, recién a las 06:00 vinieron a rescatarnos. Llamé como 5 veces a la policía, cuando me respondieron me dijeron que la policía no podía llegar porque las calles estaban anegadas. La policía no entró, no se mojó, nosotros como pudimos tuvimos que ir hasta donde estaba la policía, nos esperaron en una pasarela”.