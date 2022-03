Horror en B° 26 de Marzo: robaron a una mujer e intentaron abusarla

El terrible hecho ocurrió en B° 26 de Marzo el día viernes en la mañana, cuando Romina fue sorprendida por tres delincuentes cuando despedía a su esposo que se iba a trabajar. Los sujetos, quienes además son vecinos, la redujeron en la puerta de la vivienda al ver que el marido se había ido y estaba sola.

La subieron al colectivo viejo que tienen en la puerta de la vivienda, el cual usa su marido para realizar trabajos de mecánica y ahí empezó el terror para la mujer.

"Me agarran de atrás con un cuchillo, me dijeron callate, yo no decía nada, tengo dos nenas de 6 años, por temor le dije, las cosas las tengo en el colectivo, me hacen abrir a la puerta, ingresan al colectivo, a eso yo lo reconocí par la voz, uno vive a 30 metros" relató Romina por Multivisión.

Recuerda la mujer que miró y reconoció a uno de los atacantes "Me di cuenta que era este "Cabezón" que me había agarrado de atrás. Adentro del colectivo hay otra puertita y me gritaban, ¿cómo se abre? Supongo que estaban drogados, no quise ni mirarlos y me amenazaban con los cuchillos".

En cuanto al intento de abuso, la mujer recordó que la tiraron al piso, le taparon la boca con trapos y le cubrieron la cara.

"Sentí cuando uno me bajó el pantalón y me toco la cola y las partes íntimas. Había entrado en un estado de shock y de pánico, me empecé a mover para evitar que me hicieran algo, sentí que llegó mi marido y me calmé un poco, pero ellos lo amenazaban".

Por su parte, Héctor, marido de Romina recordó que regresó porque había olvidado su billetera y logró salvar a su mujer. "Vengo corriendo de la parada, vi la puerta del colectivo abierta, pensé que mi señora estaba guardándome las herramientas. Me doy con la sorpresa que mi señora estaba tirada boca abajo y los tres tipos estos, alcanzo a reconocer al que tenía el cuchillo, le digo para ¿qué estas haciendo? Me imaginé que me la habían desmayado a golpes, apuñalado, le digo dejala, ahí está todo llevate todo" contó.

Cuando el hombre trataba de calmar los ánimos de los tres sujetos para que se fueran y poder asistir a su esposa uno de ellos se le tiró encima y le decía que se callara.

"No quería ofuscarlos y que no ataquen en el momento. Les decía saquen todo, llévense todo. Acomodaron todo, salieron y se fueron para la esquina. La destapo porque ella estaba tirada boca abajo, la mano atada atrás con una trenza negra, la cabeza tapada con un trapo sucio que yo uso para limpiarme las manos y en la boca le metieron un monton de trapos. Se estaba asfixiando y tenía los pantalones abajo" relató.

Al soltar a su mujer, ella se levantó y lo abrazaba temblando "La agarré, la calme, pero no quería bajar del colectivo, no podía bajar. Nosotros venimos de perder mi hija hace 3 meses, una nenita de 1 año y 3 meses" lamentó.

El hombre aseguró que la madre de uno de los atacantes se presentó en su vivienda para pedirle que su hijo no vaya preso. "Mi hijo quiere ofrecerle una disculpa a su señora y quiere devolverle todo lo que le ha robado".

Por último Héctor contó que tras todo lo vivido el viernes cuando regresó de trabajar fue increpado y agredido a ladrillazos por uno de los atacantes y fue a partir de esta segunda denuncia que detuvieron a 2 de los 3 sujetos.